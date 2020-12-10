Волонтеры снова в шоке от приюта для бездомных собак в Севастополе

Активисты заверяют: собак в приюте продолжают мучать

Шумиха вокруг севастопольского приюта для собак не прекращается. Условия и отношения к бездомным животным даже после проверки в учреждении не улучшились. Активистка Ольга Мальцева снова бьет тревогу.

В группе «Черный список Севастополя» соцсети Вконтаткте она написала, что, побывав в приюте уже после визита туда руководителя горхоза Евгения Горлова, «испытала шок только в более масштабном плане» .

Она описала ситуацию, свидетелем которой стала, когда пришла кормить изголодавшихся собак. Худую «проблемную» собаку, у которой с правой стороны не было куска пасти, собирались усыпить, но волонтер спасла ее.

«Принесли шприц, попасть не могли, только с третьего раза. Бедное, перепуганное животное. Уже видимо доза малая попала, стал спокойным, с 4-го раза уже подошли укололи. И тут я просто замерла от увиденного… Эту собаку тащили просто по земле, она билась головой, это был кошмар, который трудно описать словами», — написала Мальцева.

Она заявила, что заберет собаку и попросила откликнуться тех, кто сможет забрать животное на передержку, пообещав даже заплатить за это.

Главные ее претензии были к ветеринару Госотлова Михаилу Аксёнову.

«Остановите это Люди!!! Власть ничего не делает, животные страдают, голод, холод, беспощадное отношение. Если при мне такое позволяют, то что уж говорить, когда нет свидетелей. Собаки сидят по 5 -6 штук. За еду так грызутся, забивают слабого, это жуть…

Я представляю, что было до этого, пока не обнародовали», — заявила Ольга Мальцева и призвала губернатора привлечь виновных к ответственности.

Напомним, недавно волонтеры привлекли внимание к приюту по отлову бездомных животных, на одном из телеканалов вышел сюжет, в котором было показано в каких жутких условиях содержаться изголодавшиеся полуживые собаки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главе горхоза Евгению Горлову разобраться и обнародовать результаты проверки. Свою проверку начала и прокуратура Севастополя. После этого скандала был уволен начальник ГБУ «Парки и скверы», которое заключало договор на содержание приюта.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com