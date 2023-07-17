Развожаев пригрозил спекулянтам прокуратурой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания заявил, что в Севастополе нет дефицита и не буде роста цен в связи со взрывом на Крымском мосту.

Глава региона пригрозил прокуратурой всем желающим поднять цены с целью получить сверхприбыли.

«Никаких предпосылок не для роста цен, не для каких спекулятивных действий в принципе нет. Никакого дефицита тоже нет и быть не может с учетом новой логистики, которая была отработана после прошлого раза. Но если вдруг кто-то захочет поспикулировать на этой информации прокуратура готова оперативные меры принимать», — отметил глава города.

Напомним, инфляция в Севастополе на апрель 2022 года составила 19,3% годовых, что превышает почти на 2 % показатели по Южному федеральному округу и России в целом.