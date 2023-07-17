В Севастополе топлива и еды запасено на месяц

В правительстве Севастополя рассказали, что в городских хранилищах сейчас находится топлива и продовольствия на 30 дней.

Тем не менее замгубернатора Евгений Горлов сообщил, что после взрыва на Крымском мосту были небольшие задержки поставок топлива.

«Были небольшие задержки с вагонами, которые поставляют топливо, но сейчас все работает штатном режиме», — успокоил Горлов.

Руководитель департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова рассказала, что на продовольственном рынке города не замечено никаких изменений, а продуктов запасено от 21 до 89 дней в зависимости от товара.

«Изменения цен, ажиотажного всплеска потребительской активности и дефицита товаров не зафиксировано. Запасы базовых продуктов в штатном режиме: сахар – 21 день, растительные масла – 35 дней, консервы рыбные – 89 дней, консервы мясные – 79 дней», — рассказала Скорюкова

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания заявил, что в Севастополе нет дефицита и не буде роста цен в связи со взрывом на Крымском мосту. Он также пригрозил спекулянтам прокуратурой.