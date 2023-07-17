Эксперты Следственного комитета начали работы на Крымском мосту

По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил не ездить на Крымский мост и заверил что дефицита в городе в связи с подрывом моста не будет.