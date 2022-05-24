Город Экономика

В Севастополе за год товары и услуги подорожали на 20 %

24-05-2022
Комментариев нет

Инфляция в Севастополе на апрель 2022 года составила 19,3% годовых, что превышает почти на 2 % показатели по Южному федеральному округу и России в целом.

Согласно данным отделения Банка России в Севастополе продовольственные товары в нашем городе подорожали на 22, 35 %, а непродовольственные на 20,64%.

Из продуктов питания самый большой рост стоимости показал сахар, его цена за год в Севастополе выросла на 58,93 %, далее идут макаронные и крупяные изделия – 44,26 % и масло и жиры с 32,30 %.

Из непродовольственных товаров выше всего поднялась цена на легковые автомобили – 44,17, %, далее идут моющие и чистящие средства с 42,62 % и парфюмерно-косметические товары с 33,24%.

Самое высокое удорожание в сфере услуг произошло в сфере зарубежного туризма, где цены выросли на 39,57 %.

Напомним, в феврале Севастополь получил из федерального бюджета 8,95 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий, сообщает правительственный портал города.

Дмитрий Островский

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.