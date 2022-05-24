В Севастополе за год товары и услуги подорожали на 20 %

Инфляция в Севастополе на апрель 2022 года составила 19,3% годовых, что превышает почти на 2 % показатели по Южному федеральному округу и России в целом.

Согласно данным отделения Банка России в Севастополе продовольственные товары в нашем городе подорожали на 22, 35 %, а непродовольственные на 20,64%.

Из продуктов питания самый большой рост стоимости показал сахар, его цена за год в Севастополе выросла на 58,93 %, далее идут макаронные и крупяные изделия – 44,26 % и масло и жиры с 32,30 %.

Из непродовольственных товаров выше всего поднялась цена на легковые автомобили – 44,17, %, далее идут моющие и чистящие средства с 42,62 % и парфюмерно-косметические товары с 33,24%.

Самое высокое удорожание в сфере услуг произошло в сфере зарубежного туризма, где цены выросли на 39,57 %.

Напомним, в феврале Севастополь получил из федерального бюджета 8,95 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий, сообщает правительственный портал города.

Дмитрий Островский