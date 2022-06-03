Развожаев пригрозил Горлову отправить обратно в Сочи за его заявления

Элитному пляжа на Хрустальном не быть

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства 3 июня жестко раскритиковал главу департамента городского хозяйства Евгения Горлова за его заявления по городским пляжам в Ушаковой балке и на мысе Хрустальный.

Напомним, глава горхоза Евгений Горлов пообещал на сходе граждан Нахимовского района открыть доступ на пляж «Ушакова балка», на что губернатор подчеркнул, что территория будет продолжать оставаться закрытой на время проведения специальной военной операции.

Кроме того, накануне в общении с журналистами главный коммунальщик Горлов заявил, что пляж на мысе Хрустальный нужно разделять и делать там элитную зону, чтобы там был дорогой ресторан и люди спортивного телосложения.

«Это что за заявления там, какие вы там собираетесь элитные зоны устраивать? Что вы брякаете вообще, не могу понять? Это общедоступный городской пляж, всегда таким был. Мало того, что там понастроили (бассейн с платным входом-ред.) что попало товарищи операторы, уже второй год объясняю, что так не должно быть и не будет», — резко прокомментировал слова своего подчиненного глава города.

Он поручил ему разобраться построенным в прошлом году бассейном на пляже Хрустальный, где оператор брал в прошлом году по 1 000 рублей за вход. Хотя Генпрокуратура признала данный объект незаконным.

«Заканчивайте делать заявления, по которым вас никто не уполномочивал. А то обратно в Сочи поедете работать», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова