Развожаев отчитал Иено за накалившуюся ситуацию в селе Вишневом

Дорога брошена уже полгода

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 3 июня в ходе заседания правительства сообщил, что жители села Вишневое пожаловались уже прокурору города на брошенный еще в прошлом году ремонт дороги в селе Вишневом.

Вопросы по поводу затянувшихся сроков проведения реконструкции дорожного полотна в селе глава города адресовал директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено.

«Был расторгнут контракт в одностороннем порядке. Это тот же подрядчик, который работал на Суворова. Мы уже выбрали нового подрядчика. С понедельника выходим на объект», — отметил Иено.

На что губернатор уточнил, «почему вы полгода тянули».

После пояснения главного транспортника о том, что работы не возобновлялись в связи с ожидаем восстановления финансирования из Москвы, градоначальник отметил, что это не является оправданием.

«В таких случаях «Севавтодор» должен выходить и доделывать, имея свой ресурс, потом дожидаться денег. Не может такого быть, чтобы полгода люди не могут по деревне пройти. Ситуация уже накалилась», — прокомментировал ситуацию Развожаев и поручил, чтобы работы возобновились уже с понедельника.

Напомним, также в ходе данного совещания губернатор Михаил Развожаев отчитал глава департамента городского хозяйства за его заявления по пляжам в Ушаковой балке и на мысе Хрустальном.

Ольга Сурикова