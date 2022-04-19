Горлов ждет документы по законности бассейна на Хрустальном

Горлов ждет документы

Сегодня, 19 апреля, на сессии заксобрания депутаты задали вопрос директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову, на какой стадии находится решение вопроса с бассейном на мысе Хрустальный, который оказался незаконной постройкой.

В частности, парламентарии хотели услышать, когда объект будет демонтирован.

«Идет процедура в Севреестре. Идет административное расследование в части принятия решений в отношении построенного объекта. И после того, как материалы будут переданы, будем рассматривать на предмет законности или незаконности этого объекта», — ответил Горлов.

Напомним, в прошлом году перед началом летнего сезона директор горхоза Евгений Горлов анонсировал, что на мысе Хрустальный строится бассейн, который будет общедоступным. Однако сразу же он был закрыт и вход на водный объект стоил летом 1 000 рублей. Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения законна по факту размещения бассейна на набережной и признала его незаконным.

Ольга Сурикова