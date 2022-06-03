Развожаев отправил Горлова объяснять закрытие пляжа в Ушаковой балке

За его обещания открыть пляж

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 3 июня, в ходе заседания правительства поручил главе департамента городского хозяйства Евгению Горлову самому поехать и объяснить жителям Нахимовского района, что пляж «Ушакова балка» все таки будет закрыт на время проведения спецоперации.

Напомним, ранее глава горхоза Евгений Горлов на сходе граждан на пляже «Ушаковая балка» пообещал людям, что территория будет доступна для купания. Однако, выступая на телевиденье, губернатор Михаил Развожаев еще раз подчеркнул, что сейчас это невозможно.

«Евгений Сергеевич, вы там заявлений наделали. Поэтому прошу вас еще раз поехать к людям и объяснить, в чем проблема. Вы там договорились всех пускать везде. Но я вчера объяснил, в чем дело, надеюсь, севастопольцы поймут», — заявил губернатор.

Также глава города указал на то, что указаний демонтировать инфраструктуру, связанную с купанием на пляже, никто не давал.

«Поэтому пока у нас мероприятия по ограничению допуска, наведите порядок. Чтобы к моменту открытия, люди получили обновленную инфраструктуру, с заходами для пожилых людей, и приведите в порядок туалет», — поручил Развожаев.

Ольга Сурикова