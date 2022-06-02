Севастопольцы добились открытия доступа к пляжу «Ушакова балка»

На акции протеста

Жители Нахимовского района 1 июня собрались на сход граждан на пляже «Ушакова балка», чтобы отстоять свое право купаться и плавать в море здесь.

Люди возмутились запретом не только купаться на пляже в Ушаковой балке, но и даже подходить к нему, для чего был установлен железный забор.

Напомним, ранее пляж «Ушакова балка» был закрыт по причине не соответствия проб воды нормам. Однако через несколько дней губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что доступ к морю перекрывается из-за специальной военной операции.

Однако местные жители заподозрили, что территорию просто передадут яхт-клубу или какому-то третьему лицу и написали обращение к президенту России Владимиру Путину.