Севастопольцы добились открытия доступа к пляжу «Ушакова балка»

На акции протеста
Жители Нахимовского района 1 июня собрались на сход граждан на пляже «Ушакова балка», чтобы отстоять свое право купаться и плавать в море здесь.
Люди возмутились запретом не только купаться на пляже в Ушаковой балке, но и даже подходить к нему, для чего был установлен железный забор.
Напомним, ранее пляж «Ушакова балка» был закрыт по причине не соответствия проб воды нормам. Однако через несколько дней губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что доступ к морю перекрывается из-за специальной военной операции.
Однако местные жители заподозрили, что территорию просто передадут яхт-клубу или какому-то третьему лицу и написали обращение к президенту России Владимиру Путину.
И сразу же после слов губернатора вышли отстаивать своей единственный пляж в Нахимовском районе города. На данное мероприятие прибыл и глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, который пообещал людям открыть доступ к морю в течение дня.
«Сегодня достигли консенсуса, что мы откроем территории и соответственно все уведомительные знаки поставим и просто будем с рекомендациями обращаться к жителям о том, находиться на данном участке на воде не очень будет комфортно»,- заявил Горлов.
Также он пообещал разобраться, кто спилил навесы на пляже и проконтролировать, чтобы их восстановили.
Ольга Сурикова