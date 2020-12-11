В Севастополе начали прививать медиков от коронавируса

Прививку сделали уже 25 человек

Для медицинских работников города доставлено 300 доз вакцины «Спутник V». Первыми будут вакцинированы работники «красной зоны».

Пресс-служба правительства города отмечает, что на сегодня прививку уже сделали 25 человек.

«Спутник V» — это двухвекторная вакцина. Такой тип вакцины создаётся на основе безопасных ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет.

Отмечается, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных — на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации).

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Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 5063 человека. В настоящий момент выздоровели 4614 человек, 158 — умерли.

Также отмечается, что в сентябре этого года пробной партией было привито от COVID 42 человека.