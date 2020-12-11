В Севастополе 31 декабря объявлен выходным

Обращение направляла фракция ЛДПР

Севастопольцы будут отдыхать 31 декабря. Соответствующее распоряжение 10 декабря в ходе заседания правительства подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На этой неделе фракция ЛДПР в заксобрании направила обращение в адрес губернатора Михаила Развожаева и спикера заксобрания Владимира Немцева с предложением объявить 31 декабря выходным днем для севастопольцев

«В целях рационального использования гражданами рабочего времени, поскольку в канун Нового года большинство готовятся к его празднованию, просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — говорится в обращении.

В эфире правительственного телеканала Михаил Развожаев заявил, что отработать выходной нужно будет заранее: рабочий день перенесен на субботу, 26 декабря.

Отметим, что ранее Госдума отклонила законопроект фракции ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документом предполагалось определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

8 декабря ЛДПР внесла в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, которым предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому Новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней Новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется.