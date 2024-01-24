В Севастополе восстановлено водоснабжение

Водоснабжение в Севастополе восстановлено практически полностью, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

При этом возникли локальные проблемы: из-за аварии на сетях водоснабжения пока отключены дома на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая и Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции с 17 по 89 дома и в 42-м. Ведутся ремонтные работы, к полуночи воду планируют дать.

Вода пока не поступает в Инкерман. По предварительной информации, это произошло из-за незаконных работ частной организации — рабочие вели земельные работы и перерубили кабель, который ведёт на один из гидроузлов. Воду обещают подать к 23 часам.

В ряде домов управляющие компании перекрыли задвижки или выключили насосы, чтобы избежать проблем при перепаде давления во время наполнения систем. Если в вашем доме воды пока нет, её дадут в ближайшее время.

«Благодарю всех севастопольцев за понимание и терпение. Наши коммунальные службы всё это время работали на пределе возможностей, чтобы восстановить подачу воды как можно скорее», — обратился к горожанам Развожаев.