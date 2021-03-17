Развожаев подтвердил, что новая ж/д пройдет по строящемуся стадиону в Инкермане

Пока проект не утвержден



В Инкермане в рамках ФЦП строилось современное футбольное поле, теперь по его территории должна пройти железнодорожная ветка. Ситуацию прокомментировали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Директор департамента капстроя отметил, что решение по трассировке еще не принято, пишет пресс-служба правительства города.

«Есть волнения жителей района, что по территории домов и футбольному полю пройдет новая ветка железной дороги. Законных оснований приостановить строительство стадиона нет. Есть акт выбора трассы, который предполагает проходку железной дороги прямо через футбольное поле и затрагивает три земельных участка без строений. На данный момент решение проектировщиками не утверждено. Проект еще не зашел в государственную экспертизу на проверку», – отметил Гапицонов.

При этом он предположил, что стадион теперь будет строиться, скорее всего, на другом участке.

Такую же позицию на своей странице в Instagram высказал и глава города Михаил Развожаев, отвечая на вопрос жительницы Севастополя о том, почему не были проведены общественные слушания по поводу строительства железной дороги.

«Никто стадион у детей не отбирает. Он будет построен, возможно, на другой площадке. Все затраты будут компенсированы и проект состоится. Все подробности о строительстве ж/д обхода будут сообщены и депутатам Инкермана, и жителям. Пока завершается проектирование. Итоги будут представлены обязательно. Все под контролем», – написал глава города.

Напомним, федеральной целевой программой предусмотрено строительство новой ветки железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря в Инкермане. Дорогу проложат через каменоломни, планируется прорубить два тоннеля.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя