На трассе Ялта-Севастополь произошло столкновение «Матиза» с бронеавтомобилем «Тигр». Видео аварии

Масштабное ДТП с участием военной техники



На южнобережной трассе Ялта-Севастополь, под Кастрополем, произошло столкновение легкового автомобиля с военной техникой.

Видео последствий аварии и момента столкновения выложили очевидцы в группе «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте

«Колонна в сопровождении военной автоинспекции двигалась по правой полосе. Автомобиль ВАИ…предупреждал в громкоговоритель о приближении колонны. Девушка за рулём «Матиз» с пассажиром, увидев колонну, нажала резко тормоз, автомобиль, после прошедшего дождя и влажного асфальта, развернуло правой стороной под удар. Дальше было деблокирование пассажира, разрезали МЧС стойки крыши, и тело с капельницей физраствора вшестером положили на каталку медиков. Дальше приехало 2 машины ДПС», — описал ситуацию очевидец Женя Залепо.

Также севастопольцы написали, что 16 марта происходила переброска войск для масштабных учений, которые пройдут с 18 по 19 марта в юго-восточной части Крыма.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com