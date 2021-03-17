В Севастополе изолировали добермана, покусавшего хозяйку и прохожих

Пса уже хотели усыпить в прошлом году



Как уже сообщало наше издание, в Севастополе, в садовом товариществе «Тополек», большая собака во время выгула набросилась на свою хозяйку и начала ее кусать. Спас женщину случайный прохожий, который тоже пострадал от озверевшего животного. Сейчас специалисты управления ветеринарии Севастополя проводят проверку по факту нападения собаки на двух человек.

«Немотивированная агрессия животного в отношении людей или других животных является характерным признаком особо опасного заболевания — бешенства, которое передается непосредственно при укусах от больного животного другим животным и человеку», — объяснил в комментариях телеканалу «СТВ» замначальника управления ветеринарии города Александр Рыбинский.

Специалисты управления изолировали животное и посадили его на 14-дневный карантин, чтобы выяснить есть ли у пса бешенство.

Сама хозяйка рассказала, что приютила добермана летом, он и ранее проявлял агрессию, поэтому и оказался у нее в питомнике. Предыдущие хозяева усыпили бы собаку, если бы нынешняя владелица не дала ему второй шанс.

«Я даже сначала осуждала предыдущих хозяев, но собака действительно очень сложная. Я единственная, кто захотел дать псу шанс. Он жил у меня, никогда не выходил за пределы участка. С ним занималось три кинолога — два из Севастополя, одного я приглашала из Симферополя», —поделилась пострадавшая женщина, добавив, что такой приступ агрессии у пса был впервые.

Ольга Сурикова