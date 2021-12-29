Развожаев планирует пойти смотреть салют от Черноморского флота

Город салютовать не будет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после итоговой пресс-конференции, которая прошла 28 декабря, рассказал журналистам, как он планирует отметить Новый 2022 год.

Развожаев отметил, что по традиции будет отмечать Новый год с семьей, а потом обязательно выйдет погулять с женой и детьми по центральному кольцу городу.

В этом году на его праздничном столе будет утка, которую он планирует запекать с дочкой. Ему нравится, когда птицу обмазывают медом, и в этом году они сделают именно по такому рецепту.

Также губернатор добавил, что городские власти в связи с ковидными ограничениями не планируют устраивать праздный салют в Новогоднюю ночь. Но тут пришло на помощь руководство Черноморского флота, которое решило сделать севастопольцам такой подарок. Поэтому, как отметил Развожаев, если окончательно будет принято решение о проведении моряками салюта в Артбухте, он с семьей тоже разделить эти яркие минуты вместе с горожанами и гостями на площади Нахимова.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев после встречи 2021 году также тешил прогуляться по центру города.

Ольга Сурикова