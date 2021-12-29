Парковка в центре Севастополя в Новогодние дни будет бесплатной

И скорее всего, до конца января

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил активизировать информационную компанию по разъяснению процедуры оплаты парковки в центре города. Такое поручение он дал сегодня, 29 декабря, в ходе заседания правительства.

В частности, был поднят вопрос о том, что в Севастополе принят закон «Об административных правонарушениях», позволяющий штрафовать за неуплату парковки на платных местах. Уточнялось, что он вступает в силу с 3 января.

При этом губернатор подчеркнул, что перед тем, как вводить платную парковку, нужно провести разъяснительную работу среди населения, потому что ему уже начали поступать вопросы, будут ли поступать штрафы за неоплату услуги в новогодние дни.

«Все ж начнут парковаться, а потом штрафы придут. На праздниках не надо никаких платных парковок вводить, никаких штрафов. Поэтому до конца января вы объясняете всю логику и потом только запускаете», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова