Развожаев рассказал, как провел новогоднюю ночь

Выпили кофе, приготовленный в турках на песке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретил Новый 2021 год в городе-герое, дома с семьей. Об этом он написал на страницах своих соцсетей и выложил семейные фотографии.

Развожаев рассказал, что после курантов он вместе с женой и детьми решил прогуляться по городу, «как и многие севастопольцы».

«В этом году поручил сделать новую праздничную иллюминацию, попросил бизнес присоединиться и украсить офисы и магазины, многие севастопольцы украсили свои окна праздничными огнями.

Несмотря на ограничения, в Севастополе точно чувствуется дух новогодних праздников», – написал глава города.

Кроме того, Развожаев рассказал, что во время прогулки фотографировался с семьей в «своих самых любимых местах», а также выпили на площади Нахимова кофе, приготовленный в турках на песке.

Напомним, режим повышенной готовности и антиковидные меры введены в Севастополе до 15 января.