Развожаев об очередях в детских поликлиниках: «Устроили там свалку»

Голову кто-нибудь будет включать когда-нибудь

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал организацию проведения тестирования на COVID-19 детей перед отправления в оздоровительные лагеря. Основные замечания были направлены в адрес директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой.

Она доложила, что с 30 мая в городе началась детская оздоровительная кампания и все 1295 человек, которые отравились на отдых на первую смену, были протестированы методом ПЦР на COVID-19. При этом, несмотря на установленный график тестирования, родители приводили детей невовремя.

«Был составлен график, доведен до родителей, полностью расписали с департаментом здравоохранения по минутам кто куда приходит, некоторые посчитали, что если они быстрее придут, раньше пройдут», – отметила Елена Богомолова, комментируя возникшие в поликлиниках огромные очереди.

«Это вы так объяснили. По-моему, все 1200 сразу пришли. Я вчера просто посмотрел видео, как у вас чудесно была организована работа: это просто издевательство над людьми», – резко заявил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что можно и нужно было организовать выездные пункты тестирования в школах.

«Занятия закончились, много пустых классов, спортивные классы, сделать туда выездное тестирование. В спокойной обстановке, куда могли прийти и 10, и 20, и 100 человек. А так вы нарушили работу поликлиник, устроили там свалку, все без масок. Еще и 11 человек с коронавирусом выявили, а сколько еще там передали вирус во время этого чудесного мероприятия. Голову кто-нибудь будет включать когда-нибудь. Еще и рассказывают, как там прекрасно… два кабинета открыли», – подчеркнул губернатор.

С аналогичным замечаниями он обратился и к руководителю департамента здравоохранения с вопросом, почему тоже не выступили с инициативой выездной бригады. Он порекомендовал сделать выводы из произошедшего, чтобы это не повторилось при тестировании детей, которые поедут на вторую смену.

«Просто бардак. Мы что не знали, что придет много детей. Весь год занимаемся выездными бригадами, все отрегулировано. Надо было продумать. Такие процессы нельзя бросать на самотек», –заключил глава города.

Ольга Сурикова