В Севастополе появятся умные контейнеры для мусора

В них будут встроены датчики, определяющие наполненность контейнера

На аппаратном совещании правительства Севастополя, Михаил Развожаев поручил проработать вопрос по внедрению в Севастополе системы мониторинга наполняемости контейнеров для отходов.

Новое техническое решение губернатору представили на открывшемся в Севастополе 30 мая Международном промышленном форуме «Интеллект машин и механизмов». Данная инновация по мнению губернатора должна решить вопрос переполненности контейнеров для мусора, поскольку в настоящее время работа коммунальщиков губернатора не удовлетворяет.

«На контейнере ставится устройство недорогое, которое фиксирует наполненность контейнера, на карте видно, маркируется, в Москве уже работает в нескольких районах, зеленый или красный, красный – переполнен, зеленый — еще пустой и так далее, можно быстро внедрить, достаточно недорогое, в режиме пилота готовы нам установить в тестовом режиме, какое-то количество, просто так, чтоб показать, как это работает. <…> Сделайте по центру, такие датчики поставьте в контейнеры, они антивандальные, совершенно не убиваемые, прикручиваются на дно контейнера, дают информацию в режиме реального времени», — рассказал Развожаев.

Напомним, что Михаил Развожаев в ходе аппаратных совещаний 24 и 31 мая раскритиковал работу коммунальных служб и поручил «в ручном режиме» привести город в порядок.

Дмитрий Островский

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