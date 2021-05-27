Тест на COVID стал причиной коллапса в Детской поликлинике на Юмашева

Поликлиника оказалась не готова

В детской поликлинике №2 на улице Юмашева образовались огромные очереди. Причиной стала необходимость проведения теста на COVID-19 для детей перед отъездом в лагерь, сообщает «Первый Севастопольский».

Тест на коронавирус в этом году стал главным условием, что отправить ребенка в детский лагерь. Родители рассказали, что им 25 мая вечером сообщили, что при оформлении документов для лагеря нужен и отрицательный результат теста на COVID-19. В прошлом году такого требования не было, поэтому поликлиники оказались не готовы к наплыву людей.

Напомним, еще в марте сообщалось о начале подготовке детских лагерей к оздоровительному сезону. В этом году на эти цели выделено 187 миллионов рублей. Это должно позволить принять около пяти тысяч детей.

Ольга Сурикова