В лагерях Севастополя планируют оздоровить более 5 тысяч детей

В городе 9 организаций внесены в реестр детского отдыха

В Севастополе 30 мая началась детская оздоровительная кампания, на первую смену в ДОЛ «Ласпи» уже отравились 450 детей. Об этом доложила сегодня на аппаратном совещании директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Она сообщила, что в 2021 году в регионе планируется оздоровление не менее 5 тысяч 122 детей. Детская оздоровительная кампания началась с 30 мая и завершится 30 августа.

Богомолова подчеркнула, что работа всех детских лагерей города организована в соответствии со всеми эпидемиологическими требованиями с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость всех детских лагерей должна быть не более 75%. Также обязательно проводится исследование на COVID-19. Благодаря этом, было выявлено у детей 11 случаев бессимптомного течения болезни.

В реестр детского отдыха, уточнила начальник департамента, внесено 9 организаций, которые будут заниматься летним отдыхом. Из них три загородных: лагеря «Ласпи», «Горный» и частный «Алькадар» и 6 пришкольных лагерей: школы №№57, 59, 11, 14, 17 и бухта «Казачья».

К первой смене подготовлено и отправлено 1195 человек и подано 556 заявок на пришкольные лагеря, из них 306 человек – это льготные путевки.

«Все лагеря готовы к приему детей, все получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора», – подытожила Богомолова.

Напомним, необходимость делать ПЦР-тесты перед отправлением в лагерь вызвало коллапс в детских поликлиниках Севастополя.

Ольга Сурикова