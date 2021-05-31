Новые цифры по коронавирусу в Севастополе: 37 заболели, два выздоровели за сутки

Есть смертельные исходы

В Севастополе по состоянию на 31 мая зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Два человека выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 56 и 87 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 923 человека. В настоящий момент выздоровели 13 660 человек, 684 умерли.

Под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.