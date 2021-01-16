В Севастополе ГАЗель провалилась в яму на дороге и повредила подвеску

Авто заблокировало единственный выезд из частного сектора

В Севастополе на улице Железнякова ямы на дорогах стали напоминать рвы. Жалобы людей остаются без ответа, а владельцы авто продолжают рисковать своими машинами, проезжая по этой дороге.

На днях в такой неприятной ситуации оказался водитель ГАЗели. Машина левым колесом попала в яму и разломала рычаг передней подвески.

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«По улице Железнякова, частный сектор, с начала марта делают ремонт дороги, ну как делают, все разрыли и бросили. Последний раз технику и рабочих было видно в сентябре. Надеюсь, хоть кто-то увидит это безобразие из лиц ответственных за это и предпримут меры!», — написали очевидцы, добавив, что они вынуждены были оставить свои авто и идти пешком, так как застрявшая машина перекрыла единственную для них дорогу.

Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

Ольга Сурикова