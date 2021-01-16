В Севастополе от коронавируса с кончались пять человек

Количество заболевших не снижается

В Севастополе по состоянию на утро 16 января зарегистрированы 94 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

88 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 62 до 83 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8224 человека. В настоящий момент выздоровели 7465 человек, 313 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 276 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 213 человек.

Под наблюдением находится 607 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.