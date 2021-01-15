В Севастополе грузовик оставил без газа 40 домов в селе Полюшко

Грузовая машина снесла опору газопровода

В Севастополе, по информации ГУПС «Севастопольгаз», газопровод низкого давления диаметром 57 мм и две опоры газопровода повредил грузовик МАN, который двигался с поднятой стрелой крана-манипулятора.

В результате инцидента временно отключено от газоснабжения 38 индивидуальных жилых домов по ул. Садовой.

Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу ГУПС «Севастопольгаз» в 11:30.

На месте работает аварийная бригада. Восстановительные работы планируется завершить сегодня до 17.00.

Напомним, в Севастополе в конце декабря четыре района остались без газа и отопления из-за аварии на газопроводе.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова