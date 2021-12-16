Таврическую набережную в Балаклаве закроют на год

Но не для всех

Сегодня, 16 декабря, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовка рассказала о том, что создание яхтенной марины в Балаклаве начнется в следующем году с реконструкции Таврической набережной, которую закроют для туристов на весь следующий год.

«Начинаем свои работы мы с Таврической набережной и весь следующий год именно она будет задействована в работах по реконструкции. Включается не только реконструкция гидротехнических сооружений – пирсов и причалов, но и создание инженерной инфраструктуры», — отметила Литовко.

При этом заместитель губернатора Севастополя подчеркнула, что в следующем году останется доступ к Балаклавскому подземному музейному комплексу, а также будет обеспечен проезд немногочисленным жителям этого района и предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность на набережной. Однако, для всех остальных набережная будет закрыта, в том числе в сезон.

Реконструкцию Таврической набережной планируют завершить к концу 2022 года. Литовко заверила, что рыболовецкие суда останутся и будут осуществлять деятельность в Балаклавской бухте, а по итогам реконструкции для них сделают специальный благоустроенный причал.

«Серьезных изменений в их деятельности не последует – только благоустройство и наоборот лучшие условия по причалу и месту их промысла», — подчеркнула Литовко.

При этом яхты, которые размещались на набережной будут перемещены в другие места.

«На Таврической набережной, при реализации работ, суда будут переставляться. За это у нас отвечает ГУП «Проект развития Балаклавы» и знаю, что ведутся уже соответствующие консультации с судовладельцами», — отметила заместитель губернатора.

Ремонт, по словам Литовко, не коснётся набережной Назукина, ее начнут ремонтировать не раньше 2023 года. Все работы по созданию яхтенной марины планируют завершить за 4 года.

Напомним, в Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Исполнителем определено ПАО «Мостотрест».

Дмитрий Островский