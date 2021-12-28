«Ракушка» в Севастополе заработает 30 декабря

Дополнит городское новогоднее пространство

Закрытая на несколько лет на реконструкцию летняя эстрада «Ракушка» на Приморском бульваре Севастополя заработает уже 30 декабря уходящего года. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил на пресс-конференции губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев отметил, что это был не сложный проект, но общественно-важный.

«Сейчас там последние работы завершаются. Коллеги обещают все там к 30 декабря завершить. 95% готовность. Все оборудование, все скамейки, все привезено. Будем надеяться, что на Новогодние праздники «Ракушка» уже будет частью городского ландшафта», — рассказал глава города.

Он уточнил, что самое главное, что забор там уже убрали.

Напомним, «Ракушка» на Приморском бульваре закрыта в Севастополе с 2019 года. Там был воздвигнут громоздкий бетонный амфитеатр и четырехметровое капитальное строение режиссерской рубки, что возмутило жителей Севастополя. После было принято решение проект переделать, а бетонного монстра снести. Здесь теперь должны сделать зрительный зал в один уровень с тротуаром бульвара и скамейки с удобными спинками. Работы по демонтажу были начаты в августе этого года. Сроки сдачи постоянно отодвигались.

Ольга Сурикова