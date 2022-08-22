Развожаев дал поручение разместить указатели, где расположены бомбоубежища в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на многочисленные вопросы жителей о том, где в городе находятся укрытия и в каком они состоянии.

В своем Telegram-канале он рассказал, что на выходных проверил лично состояние укрытий и выложил несколько видео с их посещения.

Глава города отметил, что дал поручение подчиненным везде разместить указатели, где расположены убежища. А также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

При этом он заверил, что Севастополь находится «под надежным куполом ПВО» и не надо сейчас вестись на провокации.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой», — заключил он.

Напомним, в Севастополе сейчас ежедневно несколько раз в день срабатывает ПВО, в субботу беспилотник был сбит над крышей штаба флота.

Ольга Сурикова