В Севастополе в ночь накануне Дня Флага срабатывала неоднократно ПВО

Ночь на 22 августа в Севастополе была неспокойной. Жители неоднократно видели в небе следы сработавшей противовоздушной обороны.

Вечером 21 августа губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что системы ПВО отработали в Казачьей бухте в районе Мыса Херсонес. Также в этом районе в воинской части звучал сигнал о режиме боевой готовности.

При этом последние сообщения о работе ПВО появились в соцсетях в пять утра.

А ночью появилось обращение президента России по случаю Дня государственного Флага России.

Ольга Сурикова