Корреспондент «Севкора» стал свидетелем атаки на штаб флота

Корреспондент «Севкора» Дмитрий Островский как раз был на утренней пробежке.
В районе СЦКИ он заметил медленно пролетающий на улицей Ленина дрон.
«Он был с таким хвостом как у байрактара, серый, видно, что не кустарный, а произведен на предприятии. Медленно пролетал, слышна была пулеметная очередь, видимо охрана пыталась его сбить из стрелкового вооружения, но взрыв прозвучал».
После взрыва Островский поспешил к штабу флота и услышал крики о том, что есть раненные и срочно нужна медицинская помощь, все подходы к штабу флота уже были перекрыты.
Отметим, что в начале девятого утра севастопольцы массово в социальных сетях стали сообщать о том, что слышали сильный взрыв, он был слышен в разных районах города.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал в своих социальных сетях, что дрон был сбит ПВН и упал на крышу штаба флота, жертв в результате инцидента нет.
Дарья Тимофеева
Фото: Дмитрий Островский