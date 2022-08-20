Корреспондент «Севкора» стал свидетелем атаки на штаб флота

Корреспондент «Севкора» Дмитрий Островский как раз был на утренней пробежке.

В районе СЦКИ он заметил медленно пролетающий на улицей Ленина дрон.

«Он был с таким хвостом как у байрактара, серый, видно, что не кустарный, а произведен на предприятии. Медленно пролетал, слышна была пулеметная очередь, видимо охрана пыталась его сбить из стрелкового вооружения, но взрыв прозвучал».

После взрыва Островский поспешил к штабу флота и услышал крики о том, что есть раненные и срочно нужна медицинская помощь, все подходы к штабу флота уже были перекрыты.

Отметим, что в начале девятого утра севастопольцы массово в социальных сетях стали сообщать о том, что слышали сильный взрыв, он был слышен в разных районах города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал в своих социальных сетях, что дрон был сбит ПВН и упал на крышу штаба флота, жертв в результате инцидента нет.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский