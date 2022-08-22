Следком и прокуратура проводят проверку по факту недопуска девочки-аутиста в детскую комнату

Следователи Севастополя, а также прокуратура проводят проверку по факту инцидента в детской комнате в ТЦ «Муссон», куда администраторы не допустили ребенка-инвалида.

Главным следственным управлением СК по Севастополю и Крыму организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей об ограничении прав ребенка-инвалида на доступную среду.