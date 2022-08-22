Следком и прокуратура проводят проверку по факту недопуска девочки-аутиста в детскую комнату

Происшествия
22-08-2022
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Следователи Севастополя, а также прокуратура проводят проверку по факту инцидента в детской комнате в ТЦ «Муссон», куда администраторы не допустили ребенка-инвалида. 

Главным следственным управлением СК по Севастополю и Крыму организована процессуальная  проверка сведений из социальных сетей об ограничении прав ребенка-инвалида на доступную среду.

«В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками Главного следственного управления была выявлена публикация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации также были приложены видеозаписи из детского центра, на которых администратор излагает свою позицию, а родители ребенка рассказывают, что ранее диагноз дочки не был преградой для нахождения в общественных местах и общения со сверстниками», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следственному отделу по Гагаринскому району города поручено «незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетней с ограниченными возможностями и его законных представителей». 

Также отдельно будет проведена профилактическая работа с работниками детского центра для исключения подобных фактов.

В свою очередь, прокуратурой Севастополя будет дана оценка полноты соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что случившееся резко раскритиковал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова
Фото: musson.su

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