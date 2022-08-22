Развожаев дал поручение готовить подвалы в многоквартирных домах под укрытия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 22 августа, рассказал, что в городе укрытия и бомбоубежища находятся в разном состоянии и некоторые из них только сейчас будут приводить в порядок и размещать на них соответствующие таблички.

Он еще раз напомнил, что в городе уже неоднократно срабатывала ПВО, но сигнал тревоги в городе еще ни разу не объявлялся. Однако люди должны знать, как действовать при возможном объявлении такого сигнала и куда должны направляться.

Развожаев рассказал, что на выходных проверил ведомственные укрытия и находятся они, по его словам, «в разном состоянии».

«Часть из них дал поручение привести в дополнительный порядок. Сейчас у нас этим будет заниматься наш департамент безопасности», — сказал губернатор.

Он еще напомнил, что дал поручение укрытия обозначить дополнительными знаками, особенно в центре города. В них смогут также направится люди, которые в момент тревоги будут находиться в общественном транспорте.

По его словам, общий список опубликован быть не может, но в каждом районе появятся обозначения.

Отдельно Развожаев дал поручение главам районов провести работу с управляющими компаниями по поводу подготовки подвалов для использования их в качестве укрытий.

«Самое основное это подвалы жилых домов многоквартирных. Каждый подвал должен быть проверен: ключи в исправности, на каждом подвале должны быть таблички, у кого ключ, с номером телефона, и дубликат в управляющей компании. Все подвалы должны быть доступны, убраны. Если поступит реальный сигнал об опасности, люди самое простое, что должны сделать это спуститься в подвал своего дома. Никто не предполагает там длительное пребывание. Но, если поступит реальный сигнал, до часа люди должны там провести», — разъяснил глава Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский