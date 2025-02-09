84 дельфина погибли после разлива мазута в Черном море

Количество погибших в Черном море дельфинов достигло 84 особей, рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

В конце января сообщалось о 70 погибших дельфинах. В центре не предполагают, сколько еще морских млекопитающих может погибнуть из-за разлива мазута.

«У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям»,— сказала Белей «Интерфаксу».

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Минприроды сообщило, что около 4 тыс. тонн мазута вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края.

К спасению экипажа тонущего танкера «Волгонефть-212» удалось приступить с шестой попытки

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Ольга Сурикова

Фото: hshedevrum.ai/