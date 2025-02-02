К спасению экипажа тонущего танкера «Волгонефть-212» удалось приступить с шестой попытки

В Морспасслужбе раскрыли подробности спасения моряков с тонущего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе в декабре прошлого года.

Спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы боролся за жизни людей в условиях штормового ветра скоростью 22-25 м/сек, при этом были волны высотой до четырех метров.

«Прошло больше полутора часа (с момента выхода к месту крушения), потому что волны были встречные, идти было тяжело, полным ходом мы шли. Еще сложностью было то, что на судне «Волгонефть-212» было два пожилых человека. Мы просчитывали разные варианты, как их спасти.

Мы предприняли шесть попыток подхода с двух сторон к «Волгонефти», подавали канаты, их обрывало, потом нам удалось закрепиться, когда мы уже закрепились, передавали спасательные плоты. В это время подлетели вертолёты. И уже появилось надежда, что всё будет хорошо», — рассказал капитан спасательного буксира «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Владимир Воробьев.

Осталось четыре человека, добавил он, когда «Волгонефть–212» начал тонуть. С танкера спасли практически всех, кроме одного члена экипажа, который, к сожалению, погиб.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующий день утром был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

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Ольга Сурикова