Отключение света в Севастополе 11 февраля

Для выполнения работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

🛎с 13:00 до 16:00

г. Балаклава

ул. Калича, 7-11(нечет),17-19(нечет),25-А.

🛎с 08:30 до 17:00 — по заявке управляющей компании «Север»

с. Фронтовое

ул. Юбилейная, 2.

⚡️Плановые ремонтные работы

🛎с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции:

ул. Коли Пищенко 13, 13-А;

ул. Елецкая 2-12 (чет), 1-11(нечет);

ул. Ереванская 6;

ул. Казанская 2-16(чет), 31, 1-15(нечет);

пер. Каменистый 4,6,10, 1;

ул. Ахтырская 2,4,6, 3-15 (нечет);

ул. Багрия 1,5,25, 29-А,3,7-23,27-51 (нечет),55, 2-58 (чет), 30а;

ул. Брянская 1-11 (нечет);

ул. Владимирская 2-12 (чет), 1-15 (нечет), 13а;

ул. Литовская 2-14 (чет), 1-25 (нечет);

ул. Силантьева 2, 6-42,48-60 (чет),5-15 (нечет), 3-А,25,31-39;

ул. Скалистая 9-А,7-9 (нечет);

ул. Тарутинская 2-16 (чет), 10а, 1,9-29 (нечет), 19а, 21а;

ул. Эстонская 2-24 (чет), 1-19 (нечет).

ул. Гоголя 22, 22а, 24, 26, 26а, 30, 35.