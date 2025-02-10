Отключение света в Севастополе 11 февраля

Для выполнения работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
🛎с 13:00 до 16:00
г. Балаклава
ул. Калича, 7-11(нечет),17-19(нечет),25-А.
🛎с 08:30 до 17:00 — по заявке управляющей компании «Север»
с. Фронтовое
ул. Юбилейная, 2.
⚡️Плановые ремонтные работы
🛎с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции:
ул. Коли Пищенко 13, 13-А;
ул. Елецкая 2-12 (чет), 1-11(нечет);
ул. Ереванская 6;
ул. Казанская 2-16(чет), 31, 1-15(нечет);
пер. Каменистый 4,6,10, 1;
ул. Ахтырская 2,4,6, 3-15 (нечет);
ул. Багрия 1,5,25, 29-А,3,7-23,27-51 (нечет),55, 2-58 (чет), 30а;
ул. Брянская 1-11 (нечет);
ул. Владимирская 2-12 (чет), 1-15 (нечет), 13а;
ул. Литовская 2-14 (чет), 1-25 (нечет);
ул. Силантьева 2, 6-42,48-60 (чет),5-15 (нечет), 3-А,25,31-39;
ул. Скалистая 9-А,7-9 (нечет);
ул. Тарутинская 2-16 (чет), 10а, 1,9-29 (нечет), 19а, 21а;
ул. Эстонская 2-24 (чет), 1-19 (нечет).
ул. Гоголя 22, 22а, 24, 26, 26а, 30, 35.