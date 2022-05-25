Путин упростил получение гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей

Будут пользоваться преференциями ДНР И ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Данный правовой акт вносит поправки в указ об упрощенном приеме в гражданство жителей ДНР и ЛНР.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в Херсонской области бюджетники и пенсионеры начали получать выплаты в рублях. Регион перешел на бивалютный период, который планируют завершить к концу года.

Упрощенную процедуру получения гражданства России в ДНР и ЛНР запустили весной 2019 года.

Ольга Сурикова