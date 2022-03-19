Жители Херсонской области могут начать получать пенсии и выплаты в рублях

Аксенов сказал, что Киев бросил людей

Установленные в освобожденных городах Херсонской области органы власти могут начать платит местному населению в рублях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью крымско-татарскому телеканалу «Миллет».

Аксенов отметил, что в некоторых населенных пунктах Херсонской области ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

«Знаю, что уполномоченные органы власти занимаются, в том числе, выплатами пенсий и заработных плат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно, поскольку гривен у нас нет, а людям платить деньги необходимо. Решения, которые принимаются, принимаются федеральным штабом», – сказал глава Крыма.

При этом он добавил, что перед полуостровом стоит задача оказывать максимальное содействие по любым вопросам, в частности способствовать отправки гуманитарной помощи на Украину.

Напомним, в Севастополе во время торжественных мероприятий по случая восьмой годовщины воссоединения с Россией проходил сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.

Ольга Сурикова