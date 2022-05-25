Севастопольские кикбоксеры привезли 7 медалей с Чемпионата и Первенства России

Воспитанники спортивной школы № 7 заработали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали на Чемпионате и Первенстве России, которые проходили в Череповце.

На всероссийских соревнования, проходивших с 16 по 22 мая, приняли участие более 1000 человек. Севастополь представляло 16 спортсменов в дисциплинах: «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

Места распределились следующим образом:

Юниоры (16-18 лет)

2 место — Александр Малышев (в/к 79 кг), поинтфайтинг;

3 место — Александр Малышев, лайт-контакт.

2 место — Дмитрий Мельников (в/к 57 кг), поинтфайтинг;

3 место — Артём Тушинский (в/к 69 кг), поинтфайтинг;

3 место — Роман Кичигин (в/к 74 кг), поинтфайтинг.

Юноши (13-15 лет)

1 место — Тимьян Габдрахманов (в/к 52 кг), поинтфайтинг.

Юноши (10-12 лет)

3 место — Владимир Федоров (в/к 28 кг),поинфайтинг.

Напомним, спортсмены Севастопольской Федерации тайского бокса Давид Сухотин и Ростислав Александров вошли в состав сборной России по тайского бокса.

Дмитрий Островский