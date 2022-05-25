В Крыму нашли доказательства причастности Порошенко к энергоблокаде Крыма

Наделся, что так вернет полуостров обратно в состав Украины

Власти Крыма располагают доказательствами личного одобрения организации энергоблокады полуострова Петром Порошенко, занимавшим в 2015 году пост президента Украины. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов, передает «Крыминформ».

«Если бы легла система, представляете, что было бы: повыходило бы из строя, оказалось бы бесполезным то, что создавалось десятилетиями. Нужно было бы восстанавливать всю систему в Крыму – мы могли бы сидеть месяцами без света, вообще без энергии. На это был расчет. Порошенко дал добро на эту спецоперацию, а мы знаем точно из достоверных источников, что он проводил совещания по подрыву (энергоопор), когда к нему пришли – он дал добро», – сообщил Константинов.

По его словам, Порошенко надеялся, что оставленные без электричества крымчане захотят обратно в Украину, однако произошел прямо обратный эффект.

Напомним, в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, по которым в Крым поступало более 80% электроэнергии. В октябре 2020 года Верховный суд республики признал виновным в этом Ленура Ислямова и приговорил его заочно к 19 годам тюремного заключения. Позднее арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование к нему «Крымэнерго» выплатить 1, 1 млрд рублей компенсации.

Ольга Сурикова