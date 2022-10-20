Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

В России теперь официально будут действовать кредитные каникулы для предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
В данном документе речь идет о владельцах и единственных участниках ООО, являющихся руководителем юрлица, — субъектов малого и среднего бизнеса.
Закон распространяется на займы и кредиты, в том числе ипотечные, взятые до мобилизации.
Максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредитам погибшего мобилизованного либо ставшего инвалидом I группы установит правительство и ЦБ. Этот лимит будут определять в зависимости от видов кредитов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам мобилизованным.
Ольга Сурикова