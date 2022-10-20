Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Спецоперация в Украине
20-10-2022
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В России теперь официально будут действовать кредитные каникулы для предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

В данном документе речь идет о владельцах и единственных участниках ООО, являющихся руководителем юрлица, — субъектов малого и среднего бизнеса.

Закон распространяется на займы и кредиты, в том числе ипотечные, взятые до мобилизации.

Так, заемщик может до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами на срок своей мобилизации плюс 90 дней. Льготный период продлевается на время, проведенное в госпитале по ранению или болезни, либо в случае признания заемщика «безвестно отсутствующим».
Также предусмотрена приостановка исполнительных производств по долгам мобилизованных, а для граждан, признанных банкротами, снимается запрет на открытие банковских счетов для получения выплат за участие в СВО.

Максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредитам погибшего мобилизованного либо ставшего инвалидом I группы установит правительство и ЦБ. Этот лимит будут определять в зависимости от видов кредитов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам мобилизованным.

Ольга Сурикова

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