Сёла Севастополя получат 4G к маю 2023 года

Правительство Севастополя планирует полностью перейти на покрытие 4G во всех населенных пунктах, входящих в состав города, к маю 2023 года. Об этом в эфире «Вести. Севастополь» рассказала директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

«По нашим планам, полное покрытие (4G) должно быть обеспечено к маю 2023 года. Это касается именно труднодоступных удалённых мест. А в целом я думаю, что существенное улучшение качества связи мы почувствуем к февралю», – сообщила она.

В департаменте пояснили, что расширение покрытия касается всех сёл входящих в состав города.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе этого года подписал распоряжения по итогам большой пресс-конференции. Один из пунктов касается принятия мер по развитию мобильной связи и интернета на полуострове.