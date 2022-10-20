В Крыму в ДТП погибла годовалая девочка

В Нижнегорском районе Крыма сегодня, 20 октября, произошло ДТП, в котором пострадали трое пассажиров легкового автомобиля. Один из них – девочка 2021 года рождения от полученных травм скончалась в лечебном учреждении.

По предварительной версии, водитель автомобиля «Daewoo Nexia», двигаясь по автодороге «Белогорск-Нижнегорский» в районе села Желябовка, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Opel Vivaro», в результате чего совершил с ним столкновение.

В результате аварии пострадали пассажиры Daewoo.

Прокуратура Крыма начала проверку по факту случившегося.

Напомним, недавно на автодороге Саки-Орловка в районе с. Угловое произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, среди них десятилетний ребенок.

Ольга Сурикова