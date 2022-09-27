Госдума сделала первый шаг к принятию закона о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла в I чтении проект закона о кредитных каникулах для мобилизованных. Документ будет касаться и потребительских и ипотечных кредитов.
Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам, которые призваны на военную службу по мобилизации или проходят ее по контракту, право приостановить исполнение своих обязательств (на определенный заемщиком срок, но не превышающий срок их военной службы) или на уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода.
Аналогичное право предоставляется и заемщикам, которые находятся на иждивении у таких мобилизованных граждан и контрактников: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.
Все эти физлица будут вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. При этом военнослужащий вправе приложить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец — документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.
В случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или его смерти в результате ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту (займу), а также по кредитам (займам) находящихся у него на иждивении лиц прекращаются полностью или частично. При этом правительство совместно с Банком России установит максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военнослужащего. Причем такой максимальный размер обязательств может быть дифференцирован по видам кредитов (займов).
В Госдуме планируют ко второму чтению уточнить перечень лиц, которые имеют право на соответствующие льготы. В частности, список иждивенцев предлагается дополнить женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком «для того, чтобы они также имели право не выполнять свои обязательства по кредитному договору».
Аналогичные положения хотят применить и к военнослужащим, которые уже участвуют в СВО с 24 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 300 тысяч рублей мобилизованным, а также освобождении их выплаты процентов по кредитам и ипотеке.
Ольга Сурикова