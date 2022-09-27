Госдума сделала первый шаг к принятию закона о кредитных каникулах для мобилизованных

Аналогичное право предоставляется и заемщикам, которые находятся на иждивении у таких мобилизованных граждан и контрактников: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.

В случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или его смерти в результате ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту (займу), а также по кредитам (займам) находящихся у него на иждивении лиц прекращаются полностью или частично. При этом правительство совместно с Банком России установит максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военнослужащего. Причем такой максимальный размер обязательств может быть дифференцирован по видам кредитов (займов). В Госдуме планируют ко второму чтению уточнить перечень лиц, которые имеют право на соответствующие льготы. В частности, список иждивенцев предлагается дополнить женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком «для того, чтобы они также имели право не выполнять свои обязательства по кредитному договору».

Аналогичные положения хотят применить и к военнослужащим, которые уже участвуют в СВО с 24 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 300 тысяч рублей мобилизованным, а также освобождении их выплаты процентов по кредитам и ипотеке.

Ольга Сурикова

Все эти физлица будут вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. При этом военнослужащий вправе приложить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец — документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.