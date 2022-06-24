Горлов рассказал, к каким пляжам у него есть претензии

Но есть и примерные

Глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов поделился впечатлениями от посещения пляжей города. Видео-комментарий он выложил в своем Telegram.

Среди примерных по содержанию он выделил три пляжа: в парке имени Ахматовой, «Любимовка» — назвал одним из лучших — «Солдатский». По последнему у него есть замечания, но сделал поправку, что «это инфраструктурный проект».

Критика прозвучала в адрес пляжа «Нахимовец», где, подчеркнул он, требуется лучше убирать парковочную зону.

«Очень плохо «Орловка-1» в этом году реализовывает свой проект. Я буду делать соответствующие выводы, потому что после моих замечаний никаких действий произведено не было. Окурки в песке, не организована инфраструктура уборки территории – урн тех же самых. Какие-то ведра стоят в чашах под урны. Это характеризует сам пляж как негативный», – рассказал Горлов, добавив, что оператору будет выдвинута претензия.

По его словам, есть замечания и к пляжу «Омега», но уже лучше его состояние, чем в прошлом году.

Глава горхоза пообещал проверить балаклавские пляжи после улучшения погодных условий, так как сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение.

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Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина

