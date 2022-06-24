В Севастополе опровергли фейки о захоронениях героев Советского Союза

Приложены архивные справки

Пресс-служба правительства Севастополя распространила сообщение,

в котором говорится, что распространяемая в интернете информация о том, что останки пятерых героев-черноморцев не были перезахоронены, является недостоверной.

Речь идет о перезахоронении Паршина Юрия Константиновича, Фильченкова Николая Дмитриевича, Цибулько Василия Григорьевича, Красносельского Ивана Михайловича, Одинцова Даниила Сидоровича.

По данным Архива Севастополя, и в соответствии с учетной карточкой воинского захоронения Герои Советского Союза в 1965 году были перезахоронены на Братском кладбище Советских воинов поселка Дергачи.

Также в правительстве уточнили, что могилы Героев Советского Союза не находились на кладбище по улице Паршина, оно было закрыто решением Исполкома севастопольского горсовета депутатов трудящихся в декабре 1964 г. и ликвидировано по решению горисполкома от декабря 1987 года.

«По данным Управления охраны объектов культурного наследия братская могила расположена на Братском кладбище в пос. Дергачи и признана объектом культурного наследия», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в департаменте архитектуры признали факты разрушения на старинном севастопольском кладбище, расположенном на улице Паршина.

Ольга Сурикова