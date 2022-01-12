Прокуратура Севастополя разбирается с вырубкой 300 можжевельников в районе Сахарной Головки

Подсчитано количество уничтоженных деревьев
Вырубкой можжевельника в районе поселка Сахарная Головка заинтересовалась и прокуратура Севастополя, ведомством проводится проверка.
Информацию о вырубке краснокнижных растений в ведомстве получили из публикаций СМИ.
В настоящее время устанавливаются виновные лица и сумма причиненного ущерба.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.
Напомним, как ранее сообщал «Севкор», местная жительница обнаружила в новогодние выходные вырубленную поляну можжевельника в лесу над Сахарной Головкой. После завершения выходных, 10 января, Севприроднадзор сообщил, что ищет виновников незаконной вырубки.
Ольга Сурикова