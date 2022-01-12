В Севастополе мужчина разбил дорожную камеру стоимостью 1 млн рублей

Это частная собственность

В Севастополе оперативники задержали 20-летнего местного жителя, который специально повредил комплекс фотовидеофиксации нарушений на дороге, установленный в районе дома № 96 на улице Генерала Мельника, сообщили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве отметили, что владельцу комплекса нанесен значительный материальный ущерб. Стоимость комплекса фотовидеофиксации составляет более одного миллиона рублей.

«Свою вину молодой человек полностью признал и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы.

На него заведено уголовное дело за «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Севастополя появятся новые камеры фото-видеофиксации.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе