В Севастополе от коронавируса за сутки умерли пять человек

Растет заболеваемость

В Севастополе по состоянию на 12 января зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

84 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 5 человек в возрасте от 40 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 437 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 710 человек, 1 884 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 12 января сделали прививку от коронавируса 277 494 человека. Второй этап вакцинации прошли 265 426 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.