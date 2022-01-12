В Севастополе от коронавируса за сутки умерли пять человек

Растет заболеваемость
В Севастополе по состоянию на 12 января зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
84 человека выписаны после выздоровления.
Умерли 5 человек в возрасте от 40 до 84 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 437 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 710 человек, 1 884 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 12 января сделали прививку от коронавируса 277 494 человека. Второй этап вакцинации прошли 265 426 жителей региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.